Quasi 2 di italiani milioni davanti alla tv per scoprire la magia dei Fucacoste e Cocce Priatorje

Grande successo per la puntata di 'Geo' andata in onda ieri pomeriggio. Agli occhi degli italiani che hanno seguito la trasmissione condotta da Sveva Sagramola, i cuochi Peppe Zullo e Antonio Robusto hanno mostrato prodotti e pietanze tipiche del periodo dedicato al ricordo dei defunti, elaborando in diretta il “grano cotto”