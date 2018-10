I Fucacoste sbarcano sulle frequenze di Radio Monte Carlo

Due milioni di radioascoltatori che seguono Radio Monte Carlo nella fascia oraria di massimo ascolto, venerdì 26 ottobre, sentiranno parlare di Fucacoste e Cocce Priatorie, l’evento della tradizione che illuminerà Orsara di Puglia a Ognissanti con le fiamme di 100 falò e il bagliore di 1000 zucche lanterna. Dalle 6.45, all’interno della trasmissione “Primo Mattino” condotta dal capo redatore Claudio Micalizio, sarà la giornalista Rossella Iannone a spiegare ai radioascoltatori l’unicità di un evento che, negli ultimi 10 anni, ha portato a Orsara di Puglia oltre 200mila persone ad ammirare la festa popolare più grande della provincia di Foggia, quello più atteso e partecipato. La rubrica degli eventi darà spazio a tre grandi manifestazioni italiane: una per il Nord, una per il Centro e una per il Sud. A rappresentare il Mezzogiorno, sarà proprio il primo novembre orsarese. Sarà intervistato il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce. La notizia è arrivata proprio quando è stato ufficializzato il programma ufficiale della notte più luminosa dell’anno. Uno dei momenti più suggestivi sarà la benedizione delle zucche dei bambini, che si svolgerà alle ore 11 nella Chiesa di San Nicola di Bari. La giornata dei fuochi e delle “teste del Purgatorio” comincerà alle 10 del mattino, con l’apertura dell’Info Point in Piazza San Pietro. Alle 11, invece, cominceranno le visite guidate (info: www.comune.orsaradipuglia.fg.it).