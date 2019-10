Da frigorifero abbandonato a libreria della città: è l'idea della Foggia che reagisce all'inciviltà con la cultura

I volontari di TrashChallenge Foggia, Funny Bike e Fulvio di Velò, hanno trasportato il Librifero per le strade di Foggia in bicicletta e lo hanno affidato a Parcocittà. Si tratta di un frigorifero abbandonato che i volontari di TrashChallenge Foggia hanno recuperato, ripulito e colorato, dandogli nuova vita: ora è una libreria e appartiene all'intera città.

“Parcocittà lo ha adottato e se ne prenderà cura insieme a tutti noi”, dichiarano i volontari di TrashChallenge, che spiegano in che modo funziona la loro nuova iniziativa: “Prendi un libro dal Librifero e portalo a casa. Leggilo, è tuo. Prendi un libro e in cambio donane un altro. Con l'aiuto di tutti il Librifero non resterà mai vuoto e si aggiornerà ogni giorno con titoli freschissimi”.

“Il Librifero si sente fortunato. Da un passato come rifiuto abbandonato, ha trovato una famiglia: quella dei libri e dei lettori, grandi e piccini. Rispettiamolo e prendiamocene cura. È stata una giornata indimenticabile per noi, non abbiamo parole sufficienti per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e partecipato.

Vedere la sorpresa della gente, sentire gli applausi, le risate dei piccoli volontari che hanno dato un vero senso a questa manifestazione è per noi l'unica ricompensa adeguata alla nostra fatica.

Porteremo sempre con noi la voce della piccola Federica che legge una filastrocca sull'ambiente, il visino di Massimo che sistema i tanti libri con la mamma e il papà, l'entusiasmo di Filippo, i sorrisi incuriositi dei giovani foggiani che hanno già usufruito del book sharing.

Siete stati tutti meravigliosi, il vostro entusiasmo è la nostra fonte di energia pulita. Torniamo a casa con la consapevolezza che Foggia c'è e ha tanta di voglia di fare”.