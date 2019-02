Da ‘Frichigno!’ a ‘Up and down’: nella Green Cave un weekend interamente dedicato al teatro

Inizio del laboratorio teatrale per adulti, uno spettacolo di Pierluigi Bevilacqua e un laboratorio spettacolo con Michela Delli Carri e Michele Correra. Continua la collaborazione tra Green Cave e Piccola Compagnia Impertinente per la diffusione della cultura teatrale.

Inizia giovedì 28 febbraio il laboratorio teatrale che la Green Cave rivolge agli adulti: dieci seminari con Pierluigi Bevilacqua della Piccola Compagnia Impertinente per avvicinarsi ai segreti della scena e preparare uno spettacolo applicando le tecniche essenziali dell’arte teatrale apprese durante il corso.

A seguire, venerdì primo marzo, lo stesso Bevilacqua porta in scena alle ore 21, lo spettacolo “Frichigno!” e domenica 3 marzo, nel giorno di Carnevale, alle 17.30 sempre la Piccola Compagnia Impertinente di Foggia propone nella Green Cave il laboratorio spettacolo “Up and Down. Dalla testa ai piedi”, con Michela Delli Carri e Michele Correra.

INFOLINE 379 117 5345

Il programma

Giovedì 28 febbraio, ore 20

INIZIO DEL LABORATORIO TETRALE PER GLI ADULTI

Laboratorio in dieci incontri con Pierluigi Bevilacqua.

Riservato agli iscritti. Ci sono ancora alcuni posti disponibili.

Venerdì 1 marzo, ore 21 – INCONTRO CON IL TEATRO

Frichigno!

di e con Pierluigi Bevilacqua

Produzione Piccola Compagnia Impertinente

Cos’hanno in comune Zemanlandia e la Società? E cosa c’entra il cantante dei Nirvana? Frichigno! è un monologo teatrale ad alta voce, come quando urli allo stadio, perché sta giocando la squadra del Foggia e sta dando spettacolo. Frichigno! è il racconto di una città abituata a indossare la maglia nera del Sole24ore. Quindi Frichigno! parla di Foggia ma anche delle peripezie di una generazione, chiamata generazione X, delle sue paure e delle sue sfide, passando attraverso due leggende degli anni ’90, Zdeněk Zeman e Kurt Cobain, e le storie della mafia foggiana, che da decenni detta legge in città, al di fuori della legge.

Ingresso con prenotazione

Domenica 3 marzo, ore 17.30 – INCONTRO CON IL TEATRO FAMIGLIA

Up and Down. Dalla testa ai piedi

Laboratorio-spettacolo

A cura di Michela Delli Carri

con Michela Delli Carri, Michele Correra

produzione Piccola Compagnia Impertinente

“APP and down. Dalla testa ai piedi” è un laboratorio – spettacolo ispirato al libro ironico ed invitante dal titolo “Dalla testa ai piedi” di Andrea Valente e Gek Tessaro ed ha debuttato in occasione dell’VIII edizione del BUCK – Festival della letteratura per ragazzi di Foggia. Nel suo laboratorio medico, il dottor Òmero detto Omèro, accompagnato dalla sua distratta assistente, ci aiuterà a compiere un viaggio sopra, sotto, dentro, fuori il corpo umano. Giochi e indovinelli ci aiuteranno a conoscere scheletro, muscoli e organi e tramite una APP esploreremo apprendendo. Un modo divertente ed interattivo per conoscerci meglio.

Ingresso con prenotazione