"Free Christmas Sound", un’occasione speciale per fare beneficenza. A Foggia lo spettacolo musicale del Leo Club Foggia

È con immenso piacere che il Leo club Foggia Umberto Giordano comunica l’ufficialità dello spettacolo musicale, promosso dal Comune di Foggia, “Free Christmas Sound”, che andrà in scena venerdì 3 gennaio alle 20:30, presso il Teatro Umberto Giordano di Foggia.

Il concerto sarà dedicato alla raccolta fondi da destinare all’acquisto di attrezzature da donare ai reparti di oncologia pediatrica della Regione Puglia; dunque, un motivo in più per non mancare a questa nobile iniziativa.

Sarà possibile, così come indicato anche in locandina, richiedere gli inviti al Leo Club Foggia “Umberto Giordano” e/o presso le Associazioni “Civitas” e “Arte Fa Re”.

Si coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Foggia e le varie associazioni che ci hanno resi protagonisti dell’organizzazione dell’evento, ovvero: “Radio Club "G. Marconi" - Foggia”; “Arte Fa Re” e ”Associazione Civitas".