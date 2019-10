Un francobollo celebra i 1000 anni di Troia, Cavaliere: "La nostra storia continuerà a viaggiare per il mondo"

Questa mattina, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato l’emissione ufficiale da parte di Poste Italiane di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” sezione turismo dedicato alla Città di Troia, che quest’anno celebra Mille anni della fondazione.

L’evento di presentazione si è svolto a Troia, nel Teatro Vincenzo Cimagli,a alla presenza di autorità civili e religiose, accolte dal sindaco Leonardo Cavalieri. Alla cerimonia per l’emissione del francobollo hanno portato il proprio saluto l’assessore al bilancio e patrimonio della Regione Puglia, Raffaele Piemontese; Don Pio Zuppa, parroco della Cattedrale di Troia, il direttore della Filiale Poste Italiane di Foggia Giuseppe Stanisci, Claudia Giusto - bozzettista Centro Filatelico Poligrafico e Zecca dello Stato, che ha disegnato il francobollo di Troia, Urbano Nino Pignatiello - Circolo Filatelico Numismatico Dauno, Fausto Aquilino, assessore alla cultura e Rosalia Di Mucci - consigliera delegata al Turismo del Comune Troia.

Il francobollo, disegnato dalla bozzettista del poligrafico, Claudia Giusto, riproduce un particolare con la Cattedrale di Santa Maria Assunta di cui è raffigurato, in alto a destra, il rosone duecentesco. I lavori sono stati coordinati dalla giornalista Marisa Donnini. “Siamo orgogliosi per il prezioso omaggio alla nostra Città – ha detto nel suo intervento il sindaco Leonardo Cavalieri - la nostra storia, grazie a questa piccola ma potente icona continuerà a viaggiare per il mondo. Siamo orgogliosi di raccontare, attraverso un patrimonio unico di arte, cultura e bellezza, la nostra bellissima Italia".

L’assessore Raffaele Piemontese, ha sottolineato l’impegno della Regione Puglia nel sostegno ad attività culturali per un comune che ritiene essere un emblema “Siamo stati al fianco del Comune di Troia per dare forza alle iniziative dedicate al millennio della città. Lo abbiamo fatto consapevoli che avremmo immesso risorse in un tessuto sociale sano. Cultura e turismo ne sono parte importante, e come Regione non ci sottrarremo nel nostro impegno”. Rivolgendosi ai ragazzi delle classi terza media della scuola Virgilio-Salandra di Troia, presenti in platea, ha ricordato l’importanza della formazione, degli studi, degli scambi interculturali all’estero, “Ma è necessario tornare qui, dove si è nati. Ripartire dalla storia che oggi omaggiamo. La Regione Puglia sta facendo il possibile perché chi va fuori possa tornare ed investire nella propria terra. Noi – ha concluso Piemontese – saremo al fianco di chi vuole costruire il futuro in Puglia investendo anche in cultura e turismo”.

Don Pio Zuppa, parroco della Cattedrale ha ripercorso il legame storico che unisce la città alla Cattedrale di cui quest’anno ricorre il IX centenario della consacrazione. Alla cattedrale, al suo magnifico rosone duecentesco sono state dedicate negli anni banconote e oggetti marcofili da collezione come ha ricordato il filatelico Urbano Giulio Pignatiello, che ha avviato l’iter per l’emissione del valore filatelico. “Troia è la tredicesima città pugliese cui il MISE e Poste Italiane dedicano un francobollo – ha detto nel suo intervento il direttore della Filiale di Poste di Foggia, Giuseppe Stanisci”.

Affollatissimo di appassionati e collezionisti il punto vendita allestito da Poste Italiane per l’acquisto del folder e del francobollo, firmato dalla bozzettista Claudia Giusto. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; tiratura quattrocentomila esemplari. I folder emessi da Poste Italiane sono stati stampati in 1.200 esemplari.