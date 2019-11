Francesco Sole alla Mondadori: il noto youtuber presenta il suo nuovo romanzo poetico

Arriva a Foggia Francesco Sole. Lo youtuber e presentatore tv a partire dalle ore 18.30 sarà ospite della libreria Mondadori di via Oberdan il prossimo giovedì 21 novembre per incontrare i suoi fan e presentare la sua ultima fatica letteraria, il romanzo poetico ‘Per te’ (Mondadori). A dialogare con Francesco Sole ci sarà la giornalista Germana Zappatore.

Ma chi è Francesco Sole?

All’anagrafe Francesco Dotti, si fa conoscere dal grande pubblico attraverso i social. Comincia nel 2013 pubblicando video su Youtube: ‘Come prendere bei voti senza studiare’, ‘L’amore al tempo di Whatsapp’, ‘Se mi lasci ti cancello’ e ‘La vita ai tempi dell’Iphone’ gli portano subito tantissimi followers che con i like mostrano di apprezzare particolarmente la scrittura di frasi poetiche su posti-it che pubblica sui social. Grazie al successo sui social media, Francesco Sole viene notato da Francesco Facchinetti ed Eugenio Scotto che lo prendono sotto la propria ala protettiva e nel 2015 lo fanno approdare in tv alla conduzione di ‘Tu sì que vales’ accanto a Belen Rodriguez. L’anno successivo il regista Fausto Brizzi lo vuole nel suo film ‘Forever Young’ accanto a Fabrizio Bentivoglio e Sabrina Ferilli.

L’avventura da scrittore, invece, inizia nel 2014 quando pubblica per Mondadori ‘Stati d’animo su fogli di carta’, una raccolta di frasi motivazionali scritte sui post-it. Seguono il suo primo romanzo ‘Mollato cronico’ (2015), le raccolte di poesie ‘Ti voglio bene’ (2017) e ‘#tiamo’ (2018), e il romanzo ‘L’aggiustacuori’ (2018) tutti editi da Mondadori.

Il 5 novembre 2019 esce in libreria il romanzo poetico ‘Per te’. Questa è la storia.

Denny è il più grande rapper italiano, bello e maledetto, genio e sregolatezza. Denny ha successo, soldi, donne, case e feste, eppure la sua esistenza è vuota, un guscio senza vita. Zoe è una giovane ragazza non vedente che vive in compagnia delle parole delle sue poesie. Eppure, nonostante le parole, la sua vita è spenta come quella di Denny. Due esistenze lontane, diverse e apparentemente inconciliabili vengono fatte incrociare dal destino. Un incontro non voluto, forzato da elementi esterni, cambia i cuori di entrambi. La purezza delle poesie di Zoe piano piano fa vacillare la disillusione di Denny. Al tempo stesso, la spavalda esuberanza di Denny mina a poco a poco le mura che la ragazza ha eretto intorno a sé per proteggersi dal mondo. Come per magia le loro giornate vuote si riempiono di emozioni profonde, ricordi dolorosi e desideri nascosti. D’amore. Quella che era nata come una condanna diventa l’occasione, sia per Denny sia per Zoe, per essere chi sono veramente, per capire il vero valore delle cose, per ritrovare se stessi e anche l’amore.