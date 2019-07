'Alto Volume' il nuovo saggio di Francesco Giorgino: il giornalista del Tg1 ospite a Troia

La Fondazione Nuova Specie onlus, con sede a Troia (FG), riconosciuta quale “Persona Giuridica” da parte del Ministero dell’Interno e iscritta al n. 429 della Prefettura di Foggia, organizza in collaborazione col Comune di Troia (FG) la presentazione dell’ultimo saggio di Francesco Giorgino, “Alto volume. Politica, Comunicazione e Marketing” edito dalla Luiss University Press.

Il noto giornalista, conduttore televisivo e docente, caporedattore del TG1, presenterà il suo saggio che parla di quanto, nell'era del populismo, del primato dei dati e dei social network, la politica stia diventando sempre più comunicazione e marketing,

L’incontro sarà presentato dalla giornalista e docente dell’I.T.E.T. Dante Alighieri di Cerignola (FG) e introdotto dalla docente Lucia Nigro dell’I.T.E.T. Dante Alighieri di Cerignola (FG). Dopo l’intervento dell’Autore, seguirà quello del dr Mariano Loiacono, medico psichiatra epistemologo globale, presidente della Fondazione Nuova Specie onlus.

La Fondazione Nuova Specie onlus, infatti, organizza seminari di studio, corsi di formazione, conferenze e incontri per avviare scambi e intrecci con realtà locali e nazionali, avvalendosi di un nuovo punto di vista (l’Epistemologia Globale e il Quadrimensionalismo), un codice teoria-prassi globale, col quale rivisitare-integrare-innovare le discipline di conoscenza e le istituzioni ordinarie da esse generate.

La presentazione si svolgerà a Troia (FG) in piazza Giovanni XXIII alle ore 19,00.

Sarà possibile seguire l'incontro in diretta streaming tramite il canale YouTube Fondazione Nuova Specie.