‘La terra dei giganti’: a Troia si parla di invasione dell’eolico con Francesco Gasbarro

"Paesaggio dei Monti Dauni Meridionali: Sedici Comuni, un Problema Comune" è il titolo della dibattito che Italia Nostra sezione di Troia ha organizzato per la serata del 9 novembre alle 18 presso il Circolo "A. Salandra". L’associazione che si occupa di sensibilizzare la cittadinanza sulla tematiche ambientali e la cura del paesaggio ha deciso di affrontare il tema dell'invasione eolica degli ultimi venti anni attraverso la presentazione del libro di Francesco Gasbarro "La terra dei giganti – Avventure sotto una pala eolica”. Questo momento sarà inserito all’interno della VI campagna nazionale "Paesaggi Sensibili" di 'Italia Nostra'.

Il tema riguarda comunemente tanti territori dei Monti Dauni e del Tavoliere della provincia di Foggia e si intreccia con la crisi del comparto agricolo, la desertificazione, le storture del progresso tecnologico e le speculazioni del mercato dell’energia. Di questo parla l’opera prima di Francesco Gasbarro, editore e fondatore della testata giornalistica “Il Megafono dei Cinque Reali Siti”, con esperienze per diverse altre testate come L’Ortese, Il Mattino di Foggia e il Quotidiano L’Attacco. Ha raccolto gran parte di queste esperienze, registrate sul territorio di Capitanata, per raccontare un fenomeno che non sembra conoscere limite nonostante una maturata sensibilità dell’opinione pubblica.

Il libro, edito da Scatole Parlanti, adagia su un “letto” di narrativa diverse storie che hanno segnato la sensibilità dell’autore. Il protagonista del romanzo fa ruotare il suo piano narrativo attorno alle pale eoliche, ripercorrendo i fili che legano il progresso alla progressiva perdita delle radici. Non mancheranno, durante l’incontro, cenni ai dati, alle perplessità e alle prospettive legate all’energia rinnovabile. Dopo l’introduzione affidata a Francesco De Michele, consigliere di Italia Nostra Sezione Troia, interverrà Luigi Rauseo, presidente della stessa associazione promotrice dell’evento. Seguirà l’intervento dell’autore con la possibilità di instaurare un dibattito al termine della presentazione. La cittadinanza è invitata a partecipare.