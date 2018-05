L'amore di Harold Miller Null per la Puglia raccontato in 40 scatti

Venerdì 15 giugno 2018 alle ore 18 presso il Muso Civico di Foggia,in Piazza Vincenzo Nigri, 3, con il Patrocinio del Comune di Foggia, Assessorato alla Cultura, del Fai delegazione di Foggia e delle Galleria MonserratoArte’900 di Roma si inaugura la mostra

Harold Miller Null, Frammenti di Puglia, a cura di Paolo Cortese, Rocco Marino e Vincenzo Mazzarella. Interverranno Anna Paola Giuliani, Assessore alla Cultura del Comune di Foggia, Saverio Russo, Capo delegazione FAI di Foggia e Rocco Marino, Critico d’arte e curatore della mostra.

Oggetto di questa mostra è un corpus di circa 40 foto di medio formato, scattate in Puglia e gran in parte inedite, che documentano l’interesse e l’amore del fotografo americano per questa splendida regione.

Null vive tra Roma e l’Umbria dove trascorre gli ultimi anni della sua vita, ma frequenti sono i suoi viaggi in giro per l’Italia, in particolare nella Pianura Padana dove è attratto dalle atmosfera misteriosa del Po e in Puglia dove fotografa paesaggi intimistici della valle d’Itria, particolari architettonici delle cattedrali romaniche di Troia, Trani, Barletta, Bitonto, Lecce e Canosa.

La vocazione artistica di Null si esprime nell'elezione di un campo di ricerca poco consueto, forse più congeniale alla sensibilità e al gusto dei pittori minimalisti che a quello dei fotografi suoi contemporanei: il suo obiettivo non cerca panorami maestosi né scorci suggestivi, rifugge anzi da ogni aspetto di grandiosità, di imponenza o, comunque, di facile impatto e trascura spesso persino l'elemento umano.

Harald Miller Null è un fotografo americano nato a Filladelfia nel 1916 che, dagli anni ‘50 fino alla sua morte avvenuta nel 1996, ha vissuto principalmente in Italia.

Negli anni ’60 la sue prime mostre personali suscitano all’estero e in Italia un ampio consenso di pubblico e di critica.

"trasognante epicureismo naturalistico, amante di rare e delicate solitudini" (Riccardo Bacchelli)

"Fotografo contemplativo, statico, sempre elegante" la cui "musa non è epica, ma lirica" (Vittorio Sgarbi)



Harold Miller NullFrammenti di Puglia

A cura di: Paolo Cortese, Rocco Marino e Vincenzo Mazzarella

Inaugurazione:15 giugno 2018Ore 18

Dal 15/6/2018al 22/6/2018

Orario dal Martedì alla Domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Il Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00



Museo Civico di Foggia

Sala Diomede

Piazza Vincenzo Nigri, 3

Infoline… tel 0881/814041 - 814042 mailmuseo@comune.foggia.it

Rocco Marino 3663802014 rocco_marino@alice.it