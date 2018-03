VIDEO | Riecco le Fracchie, quel fuoco che unisce e accoglie: "Vi aspettiamo a San Marco in Lamis"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E’ tutto pronto per la processione delle Fracchie, quel fuoco che unisce e accoglie che da più di 200 anni si svolge a San Marco in Lamis il Venerdì Santo dopo il tramonto. E’ il rito per eccellenza della settimana santa in provincia di Foggia, che coniuga fede, tradizione e cultura. Appuntamento a venerdì 30 marzo 2018

Le voci dei giovani fracchisti e del più anziano Matteo Nardella. L'appello dell'associazione 'Le Fracchie di San Marco in Lamis'