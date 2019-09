Torna "Fovea Tattoo", la fiera nazionale del tatuaggio tutta foggiana

Sarà ancora una volta il Quartiere Fieristico di Foggia ad ospitare, nei giorni 4/5/6 ottobre 2019, la quinta edizione del “Fovea Tattoo Show”, la fiera dedicata all’arte del tatuaggio, arricchita da musica, food e drink, con collaborazioni di rilievo come con le danzatrici Giada Tersicore e Meggie Salice.

Gli stand ospiteranno artisti provenienti da tutta Italia e non solo, vedranno la partecipazione di tatuatori direttamente dalla California e dalla Svizzera, con un mix eterogeneo di stili e correnti artistiche.

La fiera sarà aperta per tutti e tre i giorni ad un orario continuato dalle 10:00 alle 23:00 e saranno organizzati contest suddivisi per categorie.

La cittadinanza si è già mostrata molto sensibile alla proposta, e anche i meno avvezzi a quest’arte hanno, negli scorsi anni, mostrato curiosità per la manifestazione ormai affermata, facendo.

L’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori. “Siamo orgogliosi di ciò che stiamo costruendo, l’idea di rendere la nostra Foggia protagonista in un circuito internazionale quale quello del tattoo, creando l’indotto turistico dei visitatori e tatuatori provenienti da tutta Italia e dando l’opportunità a tanti giovani di lavorare e mettersi in gioco nell’organizzazione, ci fa capire che c’è una luce che può brillare e noi lavoreremo ogni giorno per tenerla accesa”, sono le parole dei due giovani imprenditori Alessandro Centra e Alessandro Dell’Aquila, organizzatori della fiera e titolari del Lost in Ink.

“Ci teniamo a ringraziare tutti gli amici che ogni anno rendono realtà questo progetto: Frank Cascone, Davide Monz, Riccardo D’andrea, Claudio Malaespina, Salvatore Rodio e tutti i tatuatori Foggiani che supportano la nostra terra, con un grazie speciale a Rosa Cataleta.”