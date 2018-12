A Foggia è di nuovo Risikomania: La Città del Cinema ospita la seconda edizione del torneo

Il Club di Foggia diventato ufficiale nel luglio 2018 entrando nel circuito nazionale del Risiko!Italia, conta oggi una ventina di soci con una età media di trenta cinque anni. Studenti universitari, avvocati, commercialisti, giovani imprenditori, ingegneri e medici, tutti accomunati dalla passione per la tattica e la strategia della guerra fatta solo per gioco.

“Che bello vedere tanti appassionati anche nella nostra città dello storico gioco di strategia - dice Michele Russo, presidente del Club. Il Risiko! pur regalando momenti di relax, è un gioco che richiede concentrazione al pari degli scacchi o della dama. La versione torneo che si usa nel circuito ufficiale - spiega il Presidente - infatti, non è più quella di una volta, oggi si gioca a tempo (90 min.) e con l'obiettivo di fare più punti dell'avversario.”

La squadra di Foggia nel mese di novembre ha partecipato per la prima volta al Campionato Nazionale a Squadre, classificandosi 19^ su 32, con due vittorie, tre secondi posti e tre terzi posti, risultando la miglior squadra esordiente.

Domenica 16 dicembre si gioca alla Città del Cinema - con iscrizioni aperte sino alle ore 10 - per decretare il secondo vincitore del "Fovea Risiko! Challenge", l’appuntamento prenatalizio di Capitanata per far conoscere il gioco di strategia anche a nuovi giocatori che si sfideranno con veterani appassionati.