Orientamento e Placement: a Foggia il Forum delle Università del Sud

Al Forum delle Università sull’Orientamento e sul Placement (3 e 4 dicembre, Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, piazza XX Settembre a Foggia) parteciperanno le Università Aldo Moro, Politecnico e Jean Monnet LUM di Bari, Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, quindi le Università de L’Aquila, Salento, Messina, Parthenope di Napoli, Palermo, Mediterranea di Reggio Calabria, Teramo e Sassari. Ben 12 Atenei – che oltre a dirigenti e referenti di alcune scuole della Capitanata, e ai rappresentanti di alcune imprese e associazioni di categoria – discuteranno operativamente sul presente e sul futuro degli studenti.

Da una idea dell’Area Orientamento e Placement dell’Università di Foggia, diretta dalla dott.ssa Rita Saraò, il Forum delle Università sull’Orientamento e sul Placement rappresenta un laboratorio creativo ma soprattutto operativo per mettere a punto strategie comuni – per quanto possibile e nei limiti della libera concorrenza tra atenei – finalizzate al reclutamento degli studenti e soprattutto al loro accompagnamento al mondo del lavoro una volta fuori dalle università.

«Ringraziando la Provincia di Foggia e il neo presidente, dott. Nicola Gatta, per l’ospitalità che ci offre nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana – dichiara il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci -, questo appuntamento è molto importante perché intende gettare le basi per il cammino futuro del nostro orientamento e del nostro placement. L’obiettivo resta lo stesso:scongiurare, per quanto nelle nostre possibilità, che gli studenti che si laureano all’Università di Foggia così come alle altre Università del Mezzogiorno, debbano essere costretti a lasciare la loro terra per potersi realizzare. Laddove non si tratta di una scelta personale, la consideriamo una sconfitta sociale. Ma da soli non possiamo correggere questo trend, servono la collaborazione delle istituzioni e più investimenti del governo».

Il Forum del 3 e 4 dicembre sarà diviso in due sessioni: una plenaria la mattina (dalle 9,30 alle 12,30) e una operativa, con tavoli tematici e gruppi di lavoro, nel pomeriggio (dalle 14,00 alle 18,00). Lunedì 3 dicembre, in apertura del Forum, sono previsti i saluti del Presidente della Provincia di Foggia, dott. Nicola Gatta, e quelli del Rettore dell’Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci; a seguire gli interventi della dott.ssa Luisa Antonella De Paola (dirigente del MIUR- Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca); del prof. Sebastiano Leo (assessore alla Formazione e lavoro, Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale della Regione Puglia); quindi le conclusioni della prof.ssa Lucia Maddalena (delegata del Rettore all’Orientamento, Tutorato e Job Placement dell’Università di Foggia) e del prof. Giovanni Messina (delegato del Rettore alla Ricerca scientifica e tecnologica, Terza missione dell’Università di Foggia). Saranno organizzati tavoli di lavoro differenziati per l’orientamento e il placement.

«Ciascun tavolo – aggiunge il Rettore – scambierà buone pratiche e produrrà proposte di lavoro per il sistema universitario meridionale, proposte che saranno riportate nel pomeriggio dell’ultimo giorno del Forum (4 dicembre; NdR) in sessione plenaria. Dobbiamo mettere a frutto la grande esperienza del Salone del Lavoro e della Creatività, una vetrina sia per noi come Università che per i ragazzi del Sud in generale. In quesi tre giorni (15 – 17 maggio 2018 alla Fiera di Foggia; NdR) sono venuti a confrontarsi per un posto di lavoro studenti ed ex studenti provenienti da diverse regioni italiane, tutti uniti sia dal bisogno sia dal desiderio di doversi mettere alla prova. Il confronto che chiediamo alle Università del Mezzogiorno, a quelle che prenderanno parte al Forum e a quelle con le quali seguiteremo a collaborare, deve essere un confronto costante e soprattutto produttivo».

Tre obiettivi del Forum delle Università sull’Orientamento e sul Placement: formare una rete capillare per scambiarsi informazioni, dati, sentiment, riferimenti e strategie in grado di riposizionare, e in alcuni casi di ripensare, l’orientamento adeguandolo alle esigenze degli studenti; una più stretta collaborazione al fine di migliorare, e soprattutto rendere più credibile, il placement oggi offerto agli studenti; infine la necessità di scongiurare il continuo trasferimento di studenti e, al termine di essa, di una pronta collocazione nel mercato del lavoro.

All’organizzazione del Forum delle Università sull’Orientamento e sul Placement ha collaborato la Provincia di Foggia.