Da 'Gomorra' all'Amleto: Fortunato Cerlino protagonista a Foggia con un workshop di recitazione

Uno dei volti più noti del panorama cinematografico italiano, famoso per la sua straordinaria interpretazione di Pietro Savastano nella serie Gomorra, sarà a Foggia, presso la Piccola Compagnia Impertinente, per una due giorni intensiva di lavoro.



Il workshop propone un percorso formativo intensivo dedicato allo studio sull’Amleto di Shakespeare.

Il lavoro verterà fondamentalmente sulle prime quattro scene dell’opera e sarà dedicato alla ricerca dell’essenza dei personaggi principali e allo studio del nucleo dell’azione scenica.

L’esperienza di un grande attore riconosciuto a livello internazionale come Fortunato Cerlino permetterà ai partecipanti di avere una prospettiva più ampia sul lavoro dell’attore in riferimento al pensiero che c’è dietro ogni personaggio.



Il workshop si svolgerà il 19 e 20 maggio 2018 presso la piccola compagnia impertinente, in via Castiglione 49 a Foggia.

Possono partcipare esclusivamente attori professionisti o allievi con esperienza.

Per tutti vale la condizione di mandare via mail il proprio curriculum.

La candidatura potrà essere valutata insindacabilmente dall’organizzazione in collaborazione con l’attore Fortunato Cerlino.



I costi e le info necessarie verranno comunicati via mail.

Posti disponibili 20 (attori e allievi partecipanti al workshop)



E' possibile partecipare al workshopcome uditore per questa opzione sono disponibili 15 posti.

ORARI

Sabato 19 maggio 15.30 – 21.30



Domenica 20 maggio 10-17 (1 ora di pausa)



Il workshop è sostenuto dall'assessorato alla cultura di Foggia.



Contatti

Piccola compagnia impertinente

info@piccolacompagniaimpertinente.com

3476462134 – 08811961158



Per chi viene da fuori, è possibile avere la possibilità di pernottare in strutture b&b convenzionate.