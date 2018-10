Nasce il primo network di idee attorno al cibo: da un'idea dei fratelli Pietrocola ecco 'FoodLink'

Valentina e Andrea Pietrocola, foodblogger de La Cucina Del Fuorisede, dopo il successo registrato con la Social Dinner lo scorso 11 ottobre, hanno deciso di aprire un network per continuare a fare ciò che iniziato con la social Dinner, ovvero mettere in comunicazione, creare un link tra professionisti di vari settori, per comunicare al meglio un'azienda food.

Ognuno può proporsi con idee o strategie per creare campagne pubblicitarie, attività e progetti innovativi, per aziende del settore food e beverages, e insieme si cercherà di proporli alle aziende e ovviamente di portarli a termine.

"Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica i successi", questa la filosofia alla base del progetto dei fratelli Andrea e Valentina, ancora una volta con il desiderio di creare opportunità lavorative e concrete qui a Foggia.

Tra i primi progetti di FoodLink un calendario di 8 tappe di Social Dinner in giro per l'Italia per fare formazione e cultura eno-gastronomica con blogger e addetti ai lavori seduti attorno a una tavola per vivere un’esperienza esclusiva, creare relazioni umane e professionali, scoprire cose nuove sul cibo e confrontarsi su varie tematiche legate al mondo del social e del food. A queste cene parteciperanno anche degli esperti e uno chef, che spiegherà “dall’interno” i piatti che verranno serviti.

Per informazioni e per proporre le vostre idee collegatevi alla loro pagina FB.