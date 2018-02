A Foggia il 'Food creative lab', il laboratorio dedicato ai più piccoli

Mac Academy è una vera e propria accademia interdisciplinare, nata per educare i più piccoli (e non solo) alla bellezza e alla cultura in modo creativo, attraverso l’arte, la musica e le nuove tecnologie digitali!

Un percorso a 360 gradi dove si impara, ci si sporca, ci si confronta, ma soprattutto ci si diverte!



Nel Laboratorio Food Creative Lab scopriremo le più famose opere dell’arte che hanno come protagonista il CIBO! A partire dall’Ultima Cena di Leonardo passando al ritratto di Arcimboldi fino ad arrivare ad Andy Wharhol.



Così come hanno fatto molti artisti nei secoli sperimenteremo anche noi la produzione di colori ricavati da elementi naturali come: barbabietole, cipolle, caffè, curry e tanto altro ancora. Ed infine con ritagli di frutta e verdura impiatteremo la nostra creatività realizzando delle vere e proprie opere d’arte!



Scopriremo che la cucina non è solo sapore e gusto, ma anche immagine, profumi e creatività.