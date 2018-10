Follie di Halloween: tre incontri creativi nella bottega d’arte RoMa

Per la festa di Halloween, insieme all'associazione Passione Kreativa, si terranno tre incontri creativi in RoMa Bottega d'Arte, Via Arpi n.17., in programma il 23, 25 e 30 ottobre alle ore 17.

1) Zucche di Halloween

Con cartapesta e tanta fantasia i bambini creeranno delle zucche di #Halloween, oggettini tridimensionali per ornare la cameretta.

2) Maschere Mostruose

Sempre in #cartapesta verranno create delle maschere mostruose da poter indossare durante le feste

3) Lanterne Magiche

Con Materiali di riuso i bambini andranno a creare delle lanternine da portare poi a casa, oggetti decorativi fatti a mano con l'aiuto di professionisti



Per bambini dai 7 ai 10 anni



PREZZI:

1 incontro 10€

3 incontri 25€



Per info e prenotazioni:

Francesca: 3403096556

bottearteroma@gmail.com

RoMa Bottega d'Arte