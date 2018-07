Estate a Foggia 2018: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli protagonisti a Ferragosto

L'estate a Foggia entra nel vivo. Alla Sala Fedora verrà presentato "Foggia Estate", l'edizione 2018 del cartellone di manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Foggia-Assessorato alla Cultura o in collaborazione con altre istituzioni e associazioni del territorio per animare le sere d'estate del capoluogo. Tanti gli eventi in programma, alcuni già noti, come i due super concerti di Suzanne Vega e Stanley Clarke, rientranti nell'edizione estiva del Giordano in Jazz, o quello di Ornella Vanoni, in programma il 22 luglio, in occasione della commemorazione dei bombardamenti. E naturalmente non può mancare il concerto di Ferragosto in piazza Cavour con i due ex Pooh Roby Facchinetti e Riccardo Fogli.

In piazza Cavour farà tappa il tour dei due ex componenti dei Pooh, che dopo lo scioglimento dello storico gruppo, hanno intrapreso un nuovo progetto musicale, che li ha visti esibirsi all'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Il segreto del tempo' presente nell'album 'Insieme' uscito alla fine del 2017.

E non è finita qui: tanti gli appuntamenti culturali, con la rassegna 'Libri e dialoghi' della libreria Ubik, le tante proiezioni di film in piazza Giordano, il consueto appuntamento con 'Musica nelle corti di Capitanata', e gli spettacoli teatrali.

Anche quest'anno ci sarà 'Non soli, ma ben accompagnati', la rassegna estiva che porta nel chiostro Santa Chiara la musica, il teatro, la danza e ogni forma d'arte. Sempre seguitissima e molto apprezzata dal pubblico, la scintillante e variegata proposta spettacolare dell’edizione 2018 si dipana su otto incontri dall’8 luglio al 26 agosto.