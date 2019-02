A Foggia il carnevale della pro loco tra musica, gastronomia e turismo

Si scaldano i motori del Carnevale foggiano ideato e organizzato dalla Pro Loco di Foggia con il patrocinio del Comune di Foggia-Assessorato alle Attività Produttive. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo andrà in scena uno dei carnevali più attesi e colorati di Puglia. Corso Vittorio Emanuele II sarà la scenografia naturale dell’evento.



Si parte l’8 marzo con l’apertura di stand enogastronomici allestiti da Aziende del territorio impegnate da anni nell’ambito della tutela e della valorizzazione dei prodotti locali. L’indomani, 9 marzo, stand e animazione su Corso Vittorio Emanuele II e alle 20:30 attesissimo concerto dei Sonhora, celebre band italiana vincitrice di Sanremo Giovani 2008, che presenteranno per la prima volta in Puglia il Sonhora Trio Project Tour.



Domenica 10 marzo sfilata di maschere sul corso e animazione musicale , Sfilata di moda a cura di Antonio Romano nel pomeriggio scuole e associazioni del territorio animeranno gli ultimi giorni della festa più colorata e divertente dell’anno. In serata ospite d’onore il ballerino italo-brasiliano Nicolas De Souza dall’Accademia di Amici di Maria De Filippi 2017/2018 – Mediaset R.T.I.



“Il Carnevale foggiano è sicuramente un’occasione di festa, di svago e di divertimento, ma soprattutto un’opportunità per dare linfa all’economia turistica della città e dell’intero territorio”, spiega Giuseppe Croce, Presidente Pro Loco Foggia, “Grazie a tutti coloro, tra Istituzioni, esercizi commerciali, strutture ricettive, Scuole e Associazioni, che hanno dato una mano alla realizzazione dell’evento che segue un altro appuntamento che ha riscosso enorme successo come la Sagra del Pancotto e del Vino”.