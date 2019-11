foggiaterradilegalità: istituzioni, sindacati e società civile scendono in piazza: il programma della manifestazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Fervono i preparativi per la grande manifestazione #foggiaterradilegalità, indetta da CGIL-CISL-UIL Foggia, di concerto con le istituzioni locali, le associazioni, le imprese, le parrocchie per il prossimo 5 dicembre 2019. Nel dettaglio, il concentramento è previsto alle ore 9 del 5 dicembre presso il pronao della Villa Comunale di Foggia.

A seguire il corteo per le vie centrali della città. Alle 11, gli interventi dei sindacati, delle istituzioni, degli studenti e delle associazioni dal palco di Piazza Cesare Battisti. Alle 12, concerto/spettacolo del gruppo “I pupazzi”. “Come avevamo anticipato sarà una grande manifestazione di suoni, luci e colori per mettere in rete le forze sane, positive di tutta la Capitanata, riappropriarci degli spazi di partecipazione, riscoprire la grande bellezza della Capitanata. Facciamo appello ai giovani, agli anziani, alle donne, agli studenti, ai lavoratori: invadiamo pacificamente Piazza Battisti! Ritroviamoci tutti insieme per scrivere una nuova pagina di speranza per la Capitanata”, affermano Maurizio Carmeno, Carla Costantino, Gianni Ricci, Segretari Generali di CGIL-CISL-UIL Foggia.

Di seguito il cronoprogramma della giornata: - Ore 9.00 – Concentramento Pronao Villa Comunale Foggia - Ore 10.00 – Partenza corteo che percorrerà Via Lanza, Corso Cairoli, Piazza XX Settembre, Corso Garibaldi e Piazza Cesare Battisti - Ore 11.00 Interventi Piazza Cesare Battisti - Ore 12.00 – Concerto/spettacolo “I pupazzi”