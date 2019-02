Eccellenze foggiane conquistano Sanremo: il maestro pizzaiolo De Meo e il personal chef Sponsillo alla corte di vip e cantanti

Ci sono anche due foggiani quest’anno al Festival di Sanremo. Si tratta del maestro pizzaiolo Raffaele De Meo, detto Lello, e del giovanissimo personal chef Danilo Sponsillo. Ambedue portati nella città del fiori dal Cavaliere Michele Cutro, il famoso “cavaliere dei vip”, che ogni anno sceglie di accompagnare a Sanremo alcune eccellenze del bel paese per promuoverle e valorizzarle, facendole conoscere al grande pubblico.

Appartenente all’Ordine dei Cavalieri di Malta di San Giovanni, critico gastronomico della Federazione Cooking Show e severo critico musicale, Cutro quest’anno ha puntato su due nostri concittadini, che questa mattina hanno calcato il red carpet dell’Ariston per mostrare, in collegamento con la Rai nazionale, le prelibatezze con cui per una settimana coccoleranno i protagonisti del Festival.

Con prodotti rigorosamente del territorio foggiano uniti alla filosofia dell’Officina della Sana Alimentazione di Loretta Dichiara presso cui si è formato, Sponsillo ha esordito con un piatto a base di baccalà morro in olio di cottura, crema di piselli e yogurt acido. Di Meo, invece, maestro pizzaiolo, famoso per la sua specialità che lo rende unico nel Sud Italia, le pizze-art, ha omaggiato i conduttori del Festival con pizze raffiguranti il volto di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Non mancheranno nel corso della settimana quelle dedicate ai vip che calcheranno il palco della musica italiana. Farina, acqua, mozzarella, lievito, uno strumento metallico capace di incidere la pizza senza rovinarla, De Meo - proprietario a Foggia della pizzeria "Margherita e le altre"- si sta facendo notare per il suo estro e la sua arte. Parimenti Sponsillo, già premiato dal Cavaliere Cutro assieme al sindaco Landella nei mesi scorsi, a Foggia: il giovane personal chef oggi cucinerà per i vip al ristorante sanremese “Fontana”.

“Quest'anno ho voluto puntare su due eccellenze foggiane perché ritengo che questa parte di terra di Puglia sia un patrimonio autentico dal punto di visto gastronomico ed artistico” dichiara il Cavaliere Michele Cutro, che accompagna i nostri due concittadini in questa meravigliosa avventura. “E c’ho visto giusto – continua a Foggiatoday il Cavaliere dei vip-, già in mattinata hanno fatto registrare i primi successi, ricevendo apprezzamenti e stravolgendo il clima di casa Sanremo”. “Siamo molto soddisfatti” conclude Cutro, che ci promette:”Vi aggiorneremo sul prosieguo”.

Stasera i due foggiani cucineranno al Victory Morgana, nell'ambito di una cena di gala che avrà come special guest l'attore internazionale Ronn Moss e a cui parteciperanno numerosi volti dello spettacolo. Una evento marchiato Federazione Cooking Show. Ma la loro avventura non si chiuderà l’edizione sanremese, proseguirà in giro per l’Italia nelle prossime settimane, per promuovere la terra di Capitanata e le sue eccellenze.

