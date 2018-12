VIDEO | Gospel spettacolo in piazza: da 'Oh, happy day' a 'Silent night' con Laura Wilson e al Nù Movement

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nella suggestiva cornice di Piazza Cesare Battisti Laura Wilson e i Nù Movement, hanno surriscaldato l'atmosfera e trascinato il pubblico con le loro voci e i ritmi sonori soul made in Usa. Tanti i brani interpretati dagli artisti, da Oh, happy day a When the saints go marching in, da Jingle bell a Silent night.