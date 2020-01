Venerdì 31 gennaio 2020, alle ore 17.30, nella Sezione Fondi Speciali della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, verrà presentato il libro Utopia. Il naufragio della speranza di Duilio Paiano, Edizioni del Rosone, 2017.

Con la presentazione del professor Augusto Mastri della University of Louisville - USA, il libro, scritto in forma di indagine giornalistica, ricorda il naufragio della nave Utopia, avvenuto nella rada di Gibilterra il 17 marzo 1891, ricostruendo il contesto sociale e politico in cui avvenne la tragedia.

Persero la vita anche diciotto cittadini di Faeto e otto di Roseto Valfortore, insieme a centinaia di altri emigranti, che erano partiti dalle regioni del Sud.

“Le disumane condizioni dei viaggi – si legge nella quarta di copertina del libro –, lo squallido ruolo degli agenti delle Compagnie di navigazione, la beffa dei superstiti e delle famiglie delle vittime, cui venne negato un sia pur minimo indennizzo, obbligano ciascuno di noi a confrontarsi con la realtà del fenomeno migratorio dei nostri giorni”.

A dialogare con l’autore, il referente dei Fondi Speciali della Biblioteca, Vito Cristino.

Ingresso libero.