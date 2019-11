Ecco "Until Dawn", il nuovo singolo dei Keplero

I Keplero chiudono il 2019 con l’uscita di un nuovo singolo, che li vede impegnati per la prima volta in un featuring con un’altra artista pugliese, la salentina Azzurra Buccoliero (in arte Nebüla, già nella band Blùmia), che ha prestato voce e sax per il brano intitolato “Until dawn”.

La band è da sempre impegnata nel sottolineare e promuovere la ricca scena musicale “alternativa” di questa regione, spesso un po’ troppo relegata dietro alcuni stereotipi di genere musicale a livello nazionale.

“Until dawn” anticipa l’uscita del primo full album dei Keplero, nei primi mesi del 2020.