La splendida voce di Tosca in concerto alla Villa Comunale di Foggia

La rassegna Non soli, ma ben accompagnati, organizzata dal Comune di Foggia, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Associazione Spazio Musica e inserita nel programma del Foggia Estate 2020, vedrà, domenica 19 luglio, l’esibizione di Tosca, artista eclettica, apprezzata dalla critica e dal pubblico italiano, amata per la sua voce e per le sue personalissime interpretazioni, vincitrice del premio “Giancarlo Bigazzi” alla 70° edizione del Festival di Sanremo 2020 (nel quale ottiene altresì il sesto posto in classifica e il primo posto nella classifica nella serata delle cover, votata dall’orchestra del Festival) e vincitrice a giugno 2020 di due Targhe Tenco per la miglior canzone singola con “Ho amato tutto” e come miglior interprete per le canzoni dell’album “Morabeza”. Con questa duplice vittoria Tosca entra in un club riservato a pochissimi artisti italiani, mettendo a segno una doppietta in quello che è il premio più tecnico della musica italiana, assegnato da una giuria composta da giornalisti e esperti musicali.

A Foggia Tosca porta in scena 'Direzione Morabeza', viaggio musicale che condivide con i suoi musicisti: Giovanna Famulari al pianoforte e al violoncello, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Alessia Salvucci alle percussioni e Fabia Salvucci ai cori.

Lo spettacolo “Direzione Morabeza” propone, accanto ai brani più cari al suo pubblico, canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica dal mondo, brani della tradizione che permettono a Tosca di giocare con la sua voce in varie lingue e di intrecciarla con quella di grandi artisti che ha avuto il piacere di conoscere o di ritrovare nei suoi viaggi. Francese, portoghese, arabo, italiano e romanesco: una colorata giostra poliglotta che celebra l’intreccio e la contaminazione fra i popoli, l’accoglienza e l’ascolto come via di salvezza per l’uomo, oltre all’amore e alla sua declinazione meno complessa e più immediata, la passione, centro nevralgico di tutte le canzoni.

Cantante, attrice, eclettica artista con un’innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione, il talento di Tosca risiede nella sua straordinaria capacità di interpretare, attraverso la musica, le emozioni, restituendole al pubblico vestite di colori nuovi, di sensazioni appaganti, di eterea magia.

È possibile prenotare gratuitamente il proprio posto a sedere sul sito del teatro Giordano www.teatrogiordano.it (nella sezione Estate in Villa 2020). Dopo aver effettuato la prenotazione, stamparla o salvarla sul proprio telefono cellulare e mostrarla prima dei concerti al personale. L’ingresso sarà consentito dalle ore 20.15 o da via Scillitani o da via M. Mazzei (ex via Galliani); l’inizio degli spettacoli è prevista alle ore 21.00.

Si prega il gentile pubblico di venire dotato di propria mascherina e di rispettare le norme sul distanziamento.