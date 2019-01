'The Deep Blue Sea' al Teatro Giordano: Luisa Ranieri porta in scena una straordinaria storia d'amore e passione

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa al teatro Giordano. Protagonista mercoledì 16 e giovedì 17 gennaio sarà l'attrice Luisa Ranieri con lo spettacolo The Deep blue sea, di Terence Rattigan, con Maddalena Amorini, Giovanni Anzaldo, Francesco Argirò, Alessia Giuliani, Aldo Ottobrino, Luciano Scarpa e Giovanni Serratore.

La regia è di Luca Zingaretti, il celebre interprete del commissario Montalbano.

Una straordinaria storia d’amore e di passione; una riflessione su cosa un uomo o una donna sono capaci di fare per inseguire l’oggetto del loro amore. È una pièce sulle infatuazioni e gli innamoramenti che sconvolgono mente e cuore; l’amore folle che tutto travolge, a cominciare dal più elementare rispetto di se stessi. E’ una storia di strade perse e ritrovate, di fatalità e indeterminatezze che risolvono, ma, soprattutto, una storia sulla casualità delle vite umane. Rattingan disegna personaggi di potenza straordinaria e forza assoluta. I protagonisti, come due reietti, emarginati dalla società per il loro eccesivo “amare”, si scopriranno legati da una curiosa e commovente solidarietà.