Parco San Felice ospita il Foggia Summer Festival

Dopo il recente grande successo ottenuto alla villa comunale con il Foggia Summer Festival tornano alla grande i tre gruppi di eventi più in voga nel settore discotecario.

Leben Sound 6 anni fa, assieme ai ragazzi di @hype_partymovement, in soli 4 giorni, organizzarono al Parco San Felice un festival che è rimasto nella storia della nostra città.

Il più bello e il più grande che sia mai esistito. Il sogno dei tre gruppi sarebbe quello di vedere tutta la nostra città, ancora una volta riunita grazie alla musica, in uno dei parchi più grandi del sud Italia.

Da quest’anno,come abbiamo già potuto constatare presso la Villa comunale, nello scorso fantastico evento del 1 luglio 2019 (dove ha visto 5000 anime divertirsi), a dare manforte a leben sound e Hype party movement, sarà BellaVita ENJOY già conosciuti a Foggia per i grandi eventi fatti. 3 gruppi Uniti per un unico scopo, far vivere bene la nostra Foggia.

Sabato Saranno presenti tanti dj locali e non, un palco stile tomorrowland e un gran de spazio per poter ballare. Tutto questo grazie anche al comune di Foggia che apprezza gli sforzi e le iniziative giovanili.

