“La Magica Pipa Dorata”, musica di qualità con lo Strike Up Sax. E sabato arriva Vittorio Salvatori

Un weekend colmo di appuntamenti, quello in programma da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2019 a Parcocittà. Si comincia venerdì 18 con lo Strike Up Sax Ensemble e l’accattivante concerto della "La Magica Pipa dorata”, in programma alle 20.30 all’Auditorium di Santa Chiara.

La mission dell’Ensemble, da cui prende il nome, è “fare centro, lasciare il segno”, quello della gioia, della condivisione delle proprie esperienze musicali e di ogni giorno, nella direzione dello sviluppo delle proprie capacità relazionali, empatiche e comunicative, e ancora, della crescita, frutto delle dinamiche dello stare insieme uniti da un obiettivo comune. L’ensemble mostrerà al pubblico la sua verve e le sue peculiarità, che spaziano attraverso diversi stili, contesti culturali ed epoche. Il gruppo, diretto dal M° Loredana Rita Berlantini, si avvale della professionalità del M° Marco Mancini, anch'egli componente Strike Up, per quanto riguarda le elaborazioni e gli arrangiamenti.

Sabato 19 ottobre, appuntamento con l’"Emozionario Seminario sulle Emozioni”, a cura delle Mental Coach Samanta Mancini, in programma dalle 16 a Parcocittà. L'evento, organizzato in collaborazione con Master Coach Italia, si propone di illustrare in maniera semplice ed efficace le colonne portanti dell'agire consapevolmente. E’ destinato a chiunque voglia comprendere l'importanza di tali argomentazioni o semplicemente approfondirle. Sempre sabato, Parcocittà sarà protagonista della “Maratona in Rosa” promossa dall’Associazione “Il Cuore Foggia” in collaborazione con un nutrito gruppo di associazioni locali e il patrocinio morale del Comune di Foggia. Si tratta di una Giornata Formativa e Informativa sul cancro al seno, che coniuga la sensibilizzazione sul tema della salute al saper stare assieme.

Infine, domenica 20 ottobre alle ore 18 il Centro Polivalente di Parco San Felice ospiterà “Quando Foggia sorrideva”: nell’occasione, il noto giornalista foggiano Geppe Inserra intervisterà l'ex sindaco e parlamentare della città di Foggia Vittorio Salvatori per suoi i 90 anni, in una iniziativa promossa dall'associazione "FoggiaInsieme".