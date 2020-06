Stefano Benni, invito nella tana del Lupo. Ubik Foggia tra le librerie dell’unico tour virtuale

Allegro e malinconico, profetico e nostalgico, lucido e visionario, Stefano Benni nel suo nuovo libro Giura, in libreria dall’11 giugno per Feltrinelli, parla d’amori felici e impossibili, di alberi fatati e di delfini: parla di noi, di chi eravamo e di come siamo diventati. Dopo il seguitissimo evento con Massimo Recalcati, in un esclusivo tour virtuale che ancora una volta comprende anche il pubblico della libreria Ubik di Foggia, martedì 16 giugno alle ore 18.30 Stefano Benni accoglie i lettori “nella tana del Lupo” per una speciale lettura tratta dalle pagine del nuovo libro. A seguire, durante la diretta, i lettori avranno l’opportunità di dialogare con l’autore per farsi svelare i suoi segreti più nascosti, incontrandolo proprio tra le mura di casa sua: dove nascono le sue folli storie. Da Venezia a Palermo, i lettori potranno acquistare in una delle quindici librerie scelte per questo tour (tra cui il presidio culturale foggiano) una copia autografata di Giura (fino a esaurimento scorte) e avere accesso all’evento online in esclusiva. Per partecipare, il giorno della diretta i lettori dovranno andare su feltrinellieditore.it/live, registrarsi con il nome e inserire il codice che verrà loro assegnato al momento dell’acquisto. Inoltre, a “spalleggiare” l’incontro tra i lettori foggiani e Il Lupo non poteva mancare Questioni Meridionali, lo splendido festival organizzato da SpazioBaol che più volte ha ospitato dal vivo Stefano Benni, tra presentazioni e reading emozionanti – l’ultimo ad agosto 2019 – e che, proprio in queste settimane, è possibile sostenere con la donazione del 5x1000, in attesa di tornare a organizzare insieme momenti di cultura e di riflessione per il territorio (Codice Fiscale: 94095920719).

Giura (Feltrinelli, 28 maggio 2020). Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un piccolo borgo sull’Appennino all’ombra dei Castagni Gemelli, popolato da leggende paurose e da un’umanità bizzarra e variopinta: ci sono Bue e suo padre Chicco, Slim e i sette fratelli Carta, Pietrino detto Zanza che di Febo è il più caro amico, Celso l’indio silenzioso con il suo cavallo Strappafiori. E poi c’è Ca’ Strega, dove vive Luna, muta e selvaggia, con la sua stravagante famiglia capeggiata da una nonna dotata di poteri magici. Il destino di Febo e Luna è segnato da un pomeriggio al luna park, e dalla profezia su una misteriosa mano di ferro. Le loro strade si dividono – lei finisce in un istituto di suore dove il dottor Mangiafuoco le farà recuperare la voce, mentre lui va a studiare in città dove ritrova un padre megalomane, sempre sul punto di concludere “un grande affare” e una madre amareggiata. Pur se lontani non smettono mai di pensarsi e di volersi bene. Lui tutto grandi teorie e proclami, lei concreta e battagliera. Il destino della loro vita è lasciarsi e ritrovarsi, e ogni volta il loro distacco è preceduto dalla separazione, premonitrice e crudele, di un’altra coppia di amanti. Anche quando, sullo sfondo di un’Isola cristallina, si illudono brevemente di poter restare sempre insieme, si perderanno. Gli anni passano, Febo adesso ha un figlio amato e indipendente, e della passione per la natura e l’ecologia ha fatto un mestiere; Luna aiuta i deboli e insegna la lingua dei segni a chi non ha la voce. Su di loro incombe l’ultima separazione, lei nel gelo del Nord, lui nel cuore di una foresta tropicale.

Stefano Benni. Nato a Bologna nel 1947. Con Feltrinelli ha pubblicato: Prima o poi l’amore arriva (1981), Terra! (1983), Stranalandia, con disegni di Pirro Cuniberti (1984), Comici spaventati guerrieri (1986), Il bar sotto il mare (1987), Baol (1990), Ballate (1991), La Compagnia dei Celestini (1992), L’ultima lacrima (1994), Elianto (1996), Bar Sport (1996; Edizione speciale, 2016), Bar Sport Duemila (1997), Blues in sedici (1998), Teatro (1999), Spiriti (2000), Dottor Niù. Corsivi diabolici per tragedie evitabili (2001), Saltatempo (2001), Teatro 2 (2003), Achille piè veloce (2003), Margherita Dolcevita (2005), Misterioso. Viaggio nel silenzio di Thelonious Monk (2005), La grammatica di Dio. Storie di solitudine e allegria (2007), Pane e tempesta (2009), Le Beatrici (2011; “Audiolibri Emons-Feltrinelli”, 2012), Fen il fenomeno (con Luca Ralli; 2011), Di tutte le ricchezze (2012; “Audiolibri Emons-Feltrinelli”, 2012), Pantera (con Luca Ralli; 2014), Cari mostri (2015), Prendiluna (2017), Teatro 3 (2017), Dancing Paradiso (2019).