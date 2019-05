Foggia pronta per Simul: in Villa Comunale è di scena "l'evento degli eventi"

Chiusa una settimana dal ricco carnet di manifestazioni se ne apre un’altra ancora più scoppiettante.

È la settimana di SIMUL (dal latino INSIEME) L’Evento degli Eventi. La proposta del nuovo format si configura come un insieme di manifestazioni, come si evince dal programma, e i target di riferimento sono le famiglie, i giovani, gli alunni e gli studenti.

L’inizio avviene giovedì 9 maggio 2019 alle ore 18.00, in Villa Comunale con il taglio del nastro da parte del sindaco. L’amministrazione disporrà per le varie manifestazioni la presenza degli assessori non candidati in campagna elettorale.

Il calendario completo delle manifestazioni si svolgerà tutto all’interno della Villa Comunale di Foggia e fino alla serata del 12 maggio 2019.