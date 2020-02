"Si nota all'imbrunire": Silvio Orlando protagonista al Giordano

Sarà Silvio Orlando il protagonista del prossimo spettacolo della stagione di Prosa del Teatro Giordano. L'attore partenopeo andrà in scena martedì 18 e mercoledì 19 febbraio con lo spettacolo "Si nota all'imbrunire (Solitudine di un paese spopolato), scritto e diretto da Lucia Calamaro, con Vincenzo Nemolato, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini.

Lo spettacolo

I figli Alice, Vincenzo e Maria sono arrivati la sera prima. Il fratello maggiore Roberto anche. Un fine settimana nella casa di campagna di Silvio, all’inizio del villaggio spopolato dove vive da solo da tre anni. Silvio ha acquisito, nella solitudine, un buon numero di manie, la più grave di tutte: non vuole più camminare. Non si vuole alzare. Vuole stare e vivere seduto il più possibile. E da solo. Si tratta, per i figli che finora non se ne erano preoccupati troppo, di decidere che fare, come occuparsene, come smuoverlo da questa posizione che è una metafora del suo stato mentale : che è quella di un uomo che vive accanto all’esistenza e non più dentro la realtà. Emergono qua e là empatie, distanze e rese dei conti. I familiari di Silvio sono venuti a trovarlo per la messa dei dieci anni dalla morte della moglie… C ‘è da commemorare, da dire, da concertare discorsi. Certo è che, preda del suo isolamento, nella testa di Silvio si installa una certa confusione tra desideri e realtà, senza nessuno che lo smentisca nel quotidiano, la vita può essere esattamente come uno decide che sia. Fino a un certo punto.

