Classico, tecnico o Scientifico? Al GrandApulia ci si orienta con due giorni di Open Day

Nel week end del 26 e 27 gennaio il GrandApulia ospiterà anche le scuole superiori di Foggia e provincia per lo School Open Day.

La piazza dell’ingresso blu, che ospita grandi brand come Zara ed H&M, farà posto ai tanti istituti che hanno aderito all’iniziativa e che promuoveranno i propri programmi in visione delle future iscrizioni di settembre 2019. Due giornate di orientamento che il GrandApulia ha deciso di offrire agli studenti e alle loro famiglie, dando così l’opportunità di conoscere da vicino docenti e programmi e di fare una scelta consapevole per il proprio futuro.