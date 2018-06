Foggiane ed immigrate in passerella: arriva la sfilata del Rotary Club all'insegna dell'inclusione

Venerdì 8 giugno alle ore 18.15, nella sala del Tribunale di Palazzo Dogana si svolgerà la sfilata di moda di abiti di nuova creazione e vintage, realizzati nell’ambito del progetto “I saperi x l'inclusione” –Corso di Sartoria, promosso dal R.C Foggia “U. Giordano”, presidente il dr. Luciano Magaldi, e coorganizzato con la Consigliera di Parità della Provincia di Foggia, avv. Antonietta Colasanto. Partners ldel progetto la Caritas Diocesana –Emmaus - Acli. Responsabile e coordinatrice del progetto il socio rotariano Maria Buono.

L’evento rappresenta la conclusione di un percorso molto impegnativo ed articolato, che ha coinvolto 25 corsiste, donne extracomunitarie e italiane desiderose di integrarsi in culture e realtà diverse, che hanno avuto come tutor alunne dell’Istituto Pacinotti di Cerignola.

Il progetto, che sottende la filosofia rotariana del “servizio per il bene comune”, ha voluto rappresentare una sfida a luoghi comuni che tendono ad emarginare gli immigrati: per il club Rotary, che ha una visione planetaria essendo presente ed operativa con progetti umanitari in tutti i Paesi del Mondo, < > e < >.

Grande attesa per la sfilata che vedrà la partecipazione di un pubblico variegato e interculturale. Sfileranno abiti Anni ‘50- ‘60 -’70, ambiti vintage e abiti eleganti, tutti realizzati in extremis grazie all'impegno dell'esperta del corso, Michela Quitadamo, e delle corsiste, che hanno voluto così reagire al furto subito nei giorni scorsi, quando l'intera collezione venne asportata dalla sede sartoriale del Conventino Diocesano.

L’evento sarà arricchito dalla presenza degli alunni della Scuola di Danza di Lucia Fiore che si esibiranno in balli tratti dal Don Chisciotte –Variazioni Kitri - 1° Atto e dal “Lago dei cigni” di Cajkovskij - Cigno bianco e nero.

A conclusione saranno consegnati gli attestati di partecipazione.