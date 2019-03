Roberto Vecchioni a Foggia: il concerto del cantautore apre l'edizione di Colloquia (incasso sarà devoluto ai senza fissa dimora)

Sarà Roberto Vecchioni ad aprire l'edizione 2019 di Colloquia, il Festival delle idee organizzato dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, e giunto alla undicesima edizione. Per la sua undicesima edizione il festival recupera una tradizione del passato, ovvero l'apertura teatrale del venerdì sera, che vedrà l'esibizione al Teatro Giordano di Roberto Vecchioni, in un evento in collaborazione col Comune di Foggia e il Teatro Pubblico Pugliese.

La presenza del professor Vecchioni non è casuale: il suo ultimo album, da poco pubblicato, si intitola "L'Infinito", e ben si sposa con il tema "leopardiano" dell'edizione 2019 di Colloquia. Il concerto sarà un'occasione anche per pensare alle persone meno fortunate. L'incasso della serata sarà infatti devoluto interamente in favore del dormitorio per i senza fissa dimora, istituito presso la parrocchia Sant'Alfonso de Liguori.

La prevendita dei biglietti per il concerto di Roberto Vecchioni partirà lunedì 18 marzo 2019 sul circuito Vivaticket: il botteghino del teatro “Giordano” sarà aperto il giorno del concerto, venerdì 29, a partire dalle ore 18:00.

Info line WhatsApp: +39.320.455.2550.

Prezzi biglietti: platea 25 euro, palchi 20 euro, loggione 15 euro.