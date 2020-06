Premio 'I fiori blu': a Parcocittà arriva la scrittrice Ritanna Armeni

Un gradito ritorno a Foggia. Nella cornice degli eventi del Premio ‘I fiori blu’ con la collaborazione di Parcocittà, venerdì 26 giugno ore 19:00 al Centro Polivalente in via Rovelli a Foggia arriverà la scrittrice Ritanna Armeni per presentare il libro “Mara” (ed. Ponte alle Grazie). Dialogherà con l'autrice Micky de Finis, con l'introduzione di Alessandra Benvenuto, direttrice artistica del Premio "I fiori blu", e Katia Colella, presidente di Energiovane, capofila dell'ATS che gestisce Parcocittà.

Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice, ci racconta una storia intensa e luminosa di verità storiche mai svelate, che racconta dei sogni, di desideri e della forza delle protagoniste che vivono in epoca fascista. Ritanna Armeni ha lavorato a il manifesto, Rinascita, Il Mondo, l’Unità, Liberazione. Portavoce di Fausto Bertinotti, è stata per tre anni conduttrice di Otto e mezzo insieme a Giuliano Ferrara. Ha pubblicato, tra gli altri: Di questo amore non si deve sapere (2015, vincitore del Premio Comisso) e Una donna può tutto (2018), entrambi usciti per Ponte alle Grazie.

Il progetto del Premio Letterario Nazionale “I fiori blu” è stato ideato e promosso dall’omonima associazione di promozione sociale, nata nel 2019 su impulso di professionisti e volontari impegnati a vario titolo nella città di Foggia e presieduta dalla giornalista Alessandra Benvenuto, anche direttrice artistica del Premio, è stato realizzato in partenariato con l’Università di Foggia e la Biblioteca La Magna Capitana. Il Premio Letterario, sostenuto da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, nasce sotto gli auspici del Cepell – Centro per il libro e la lettura, con il patrocinio della Provincia di Foggia e Comune di Foggia, Assessorato alla Cultura.