Esce "Richiamami domani”, il nuovo singolo dei Musicomio

Da venerdì 29 novembre, in anteprima su Spotify “Richiamami domani” il nuovo singolo dei Musicomio, un brano dalle sonorità frizzanti e vivaci, dal ritmo incalzante, tendente al funky con contaminazioni elettroniche, in radio dal 3 dicembre.

La canzone racconta dell’amore che, per quanto faccia bene, alla fine porta sempre con se il conto da pagare. Tra reminiscenze varie del rapporto finito da una parte e un’effimera voglia di ricominciare dall’altra alla fine l’amore non trionfa perché usurato dai passi falsi dei protagonisti, il tutto contornato da un continuo rimandare a domani un probabile nuovo inizio da parte di chi è rimasto deluso dal finale della storia. A proposito del nuovo singolo, i Musicomio dichiarano: “A quanti di noi è capitato di rimandare tante cose compreso l’amore? Capita di farlo perché spesso, come raccontiamo nel brano, non si ha niente da dire, si ha rabbia da calmare o semplicemente non si ha tempo per l’amore e certe volte vorremmo svegliarci e sperare che tutto sia in meglio, come se non fosse mai successo niente. Ma siamo sicuri che tutto, alla fine, va sempre per il meglio”.

Checco, Miriana e Mario Pio – i tre ragazzi foggiani che compongono il gruppo – sono decisi a procedere, a grandi salti, verso nuovi successi di pubblico e palcoscenici televisivi nazionali. I Musicomio sono cresciuti non solo musicalmente ma anche sotto l’aspetto del management: è ufficiale la collaborazione professionale del trio con la P.G.O. Lab, giovane azienda milanese che curerà gli aspetti manageriali a partire proprio da “Richiamami domani” in vista, ne siamo sicuri, di numerosi altri successi a partire dai prossimi mesi.

