Riapre il Cine-teatro ‘Cicolella’: la rinascita del Quartiere Ferrovia parte dalla cultura

Martedì 9 gennaio 2017 alle ore 11.30 presso il Cine-Teatro Cicolella di Foggia è in programma una conferenza stampa tenuta dall'associazione ‘Amici del Viale’ del Quartiere Ferrovia di Foggia, da Francesco Cicolella e con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle Istituzioni interessate a dare un contributo concreto per far rinascere il Quartiere.

Il primo segnale arriva dalla famiglia Cicolella. Il 13 gennaio ci sarà un primo evento musicale, occasione per riportare gente sul “Viale della Stazione”.