Pronti via. Mercati di città e Telethon, matrimonio solidale

Prende il via oggi la settima edizione di Telethon - Mercati di città La Prima, un appuntamento oramai consolidato per la città di Foggia, che nelle 6 precedenti edizioni ha raccolto oltre 85mila euro.

L'iniziativa di solidarietà è stata presentata in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato per Telethon Mario Angilletti (gestione Patrimonio) e Antonella Squeo (referente provinciale), oltre al proprietario di Mercati di città Luigi Giannatempo e alla responsabile eventi e comunicazione del gruppo imprenditoriale Valentina Schena.

Dall' 11 dicembre al 5 gennaio, presso le casse dei punti vendita Mercati di città La Prima sarà possibile contribuire alla campagna di raccolta fondi finalizzata alla ricerca e lotta contro le malattie genetiche rare. Con un piccolo gesto (anche solo di 0,10 centesimi) e per ogni donazione i clienti riceveranno una mini confezione di biscottini a forma di cuore come riconoscimento del bellissimo gesto compiuto.

Il 6 gennaio è prevista la cerimonia di consegna dell'assegno raccolto in favore di Telethon.