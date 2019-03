Rete malattie rare in provincia di Foggia: pronto il protocollo d’intesa per la definizione della piattaforma organizzativa

Martedì 12 marzo 2019, alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze della ASL Foggia (via M. Protano – Foggia), sarà firmato il Protocollo d’intesa per la “Definizione della Piattaforma organizzativa della Rete Malattie Rare in provincia di Foggia e relativa Carta dei Servizi”.

Oltre al Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla, saranno presenti i massimi esponenti delle Aziende Sanitarie e Associazioni firmatarie: il Direttore Generale di A.Re.S.S. Puglia Giovanni Gorgoni, la Coordinatrice del Co.Re.Mar, A.Re.SS. Puglia Giuseppina Annicchiarico, il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia Vitangelo Dattoli, il Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. “Casa Sollievo Sofferenza” di S. Giovanni Rotondo Domenico Francesco Crupi, il Responsabile del Centro Assistenza Sovraziendale del Policlinico di Bari Carlo Sabbà, la Presidente della Rete A.Ma.Re Puglia, Riccarda Scaringella.

Il Protocollo, risultato di otto mesi di collaborazione sinergica e continuativa del Gruppo di lavoro interaziendale, è finalizzato a valorizzare ed ottimizzare l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio e a formulare progettualità organizzative innovative per il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da malattie rare in provincia di Foggia.