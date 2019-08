Foggia abbraccia la Madonna dei Sette Veli: ecco il percorso che farà il Sacro Tavolo dell'Iconavetere

L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino ha comunicato il nuovo percorso della Solenne Processione del Sacro Tavolo dell’Iconavetere per la giornata del 14 agosto, autorizzato dall’Ufficio comunale Mobilità e Traffico: 13 agosto (martedì) - ore 20.00, piccola processione uscendo dalla Basilicata Cattedrale percorrendo Piazza De Sanct is, Via Duomo, Via Arpi (sosta presso la Chiesa di s. Tommaso e presso il "vecchio Ospedale") e ritorno nella Cattedrale percorrendo nuovamente Via Arpi;

14 agosto (mercoledl) - ore 19.00, solenne processione dalla Cattedrale con il seguente itinerario: Piazza De Santis - Via Arpi - Via Fuiani - c.so Garibaldi - P.zza XX Settembre - c.so Cairoli - P.zza Giordano - Via Tugini - C.so Giannone - P.zza Cavour - P.zza Giordano - C.so Cairoi - Via Dante - C.so Garibaldi - Via Duomo - P.zza Lago (sosta per la rievocazione del ritrovamento del Sacro Tavolo dell'lconavetere) - Basilica Cattedrale.