"La Strada", l'ultimo romanzo di Gino Sciagura alla Biblioteca di Foggia

Venerdì 10 maggio 2019, alle ore 18.00, nella sezione Fondi Speciali della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, si terrà la presentazione dell’ultimo romanzo di Gino Sciagura, La strada (Oceano edizioni, 2018).

A dialogare con l’autore foggiano interverrà Angelo Giorgio Pellicano, mentre la lettura dei brani scelti e l’interpretazione di alcuni canti della tradizione saranno a cura di Angelo Capozzi.

Con la prefazione di Maria Teresa Infante e l’illustrazione di copertina a firma di Mirko di Noia, il libro racconta in prima persona le vicende di Donato F., ispettore di polizia onesto e generoso, che lascia le campagne pugliesi e rinuncia alla vita sedentaria che i genitori avevano progettato per lui. Si trasferisce nelle grandi metropoli, Roma e Milano, per indossare la divisa al servizio dei più bisognosi e degli indifesi, ma nella divisione netta tra il bene e il male, non fa i conti con il grigio e le zone d’ombra, con le disillusioni e i sogni infranti.

Il libro racconta il viaggio di maturazione e la strada che l’ispettore dovrà percorrere per ritornare a ciò che veramente conta: l’amore e gli affetti.

Alla sua terza prova letteraria, Sciagura ha pubblicato con Schena editore I ragazzi delle casermette e Quell’albero lungo il fiume.

Le conclusioni saranno affidate al bibliotecario Vito Cristino, referente della Sezione Fondi Speciali.