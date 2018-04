A Parcocittà parte "Assaggi di Libertà", il primo Laboratorio integrato di Teatro di Quartiere

Si chiama "Assaggi di Libertà" ed è il primo Laboratorio integrato di Teatro di Quartiere organizzato nell'ambito dei progetti di ParcoCittà. L’iniziativa, promossa dagli “Amici del Parco”, va a potenziare (sposandone al meglio gli obiettivi perseguiti) l’offerta del Centro polivalente di Parco San Felice.

Una “best practice”, un’opportunità, uno strumento concepito per continuare a sintetizzare le aspirazioni di Parcocittà: e cioè lanciare prospettive, aprire dimensioni collettive e al contempo innovative, per i giovani del territorio e per le sue realtà associative e socio-culturali. Si parte il 16 aprile: l’attività sarà condotta (rappresentando per questo un “unicum” sulla scena dei laboratori teatrali presenti su Foggia e Provincia) da un collettivo di professionisti del settore, provenienti dalle più note, interessanti e riconosciute compagnie teatrali del territorio e non solo, attraverso la formula del workshop/seminario d’approfondimento.

Il team di docenti pensato e al momento in campo (ma in continuo aggiornamento, con possibilità, quindi, di adesione e integrazione di nuovi operatori) per l’iniziativa sarà dunque costituito dai rappresentanti del mondo del teatro di Capitanata e dai componenti delle compagnie teatrali Piccola Compagnia Impertinente, teatro della Polvere, ScenAperta, Pino Casolaro (attore, autore e regista), Gli Allegri Ostinati, Tonino Scopece (autore e regista) e Giuseppe Marrone (filosofo che sarà di supporto teorico alle lezioni). Il progetto sarà coordinato da Fabrizio Sereno (giornalista) e Simona Padalino (pedagogista).

L’iniziativa è stata pensata secondo un programma che si articola intorno alla propedeutica del teatro, per permettere a tutti, anche a chi ne è a completo digiuno (e con un occhio particolare rivolto alle realtà socio-culturali delle periferie), di avvicinarsi al magico, edificante mondo di quest’arte. Il primo ciclo del laboratorio avrà una durata di due mesi e sarà condotto, dunque, intorno agli esercizi che si pongono alla base dell’attività teatrale: respirazione; utilizzo della voce; dizione; movimento scenico; elementi di recitazione; elementi di scrittura teatrale.

Il tema centrale su cui gli allievi svilupperanno (insieme ai vari docenti e operatori del settore, attraverso specifici focus proposti di volta in volta) le loro riflessioni artistiche sarà la “Libertà”, trattata con vari tagli, attraverso sfaccettature differenti, da vari punti di vista, e attraverso materiale e documentazione di origine teatrale, musicale, letteraria, anche con l’aiuto, come accennato, di giornalisti, filosofi, sociologi, padagogisti e intellettuali che si avvicenderanno di volta in volta attraverso il susseguirsi delle lezioni. Il corso, inoltre, contemplerà due gruppi di lavoro per permettere ai partecipanti di relazionarsi al meglio, a partire da una maggiore vicinanza anagrafica e dunque: il lunedì, dalle ore 19 alle ore 21, il laboratorio sarà aperto ai partecipanti di età compresa dai 16 ai 35 anni; il mercoledì, dalle ore 19 alle ore 21, il laboratorio sarà aperto ai più grandi, e comunque a tutti, senza limiti d’età, dunque anche i partecipanti al primo gruppo potranno accedere alle lezioni del secondo.

Obiettivo del corso sarà la conferenza spettacolo finale sul tema della “Libertà” che andrà in scena, a fine giugno/inizi di luglio, sul palco dell’Anfiteatro all’aperto di Parcocittà. La quota di partecipazione per l’intero ciclo di laboratorio consisterà nel tesseramento annuale all’associazione “Amici del Parco” e sarà, dunque, pari a 10 euro. Per info e iscrizioni: scrivere a infoparcocitta.fg@gmail.com; @parcocittà (pagina facebook); telefonare ai numeri mobili 340.5038698; 324.8307585; oppure recarsi direttamente in sede, Parcocittà (via Rovelli, 18 - Foggia).