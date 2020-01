Panchine d’autore, GrandApulia apre le porte all’arte

Il GrandApulia si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove giovani artisti del territorio potranno esprimere liberamente il proprio estro lasciando un segno tangibile nel centro commerciale. Da sabato 11 a domenica 26 gennaio gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Foggia realizzeranno 26 ‘Panchine d’autore’ i cui disegni sono ispirati all’offerta merceologica presente all'interno della struttura.

“Si va dall'abbigliamento alle attività videoludiche, passando dalla ristorazione alla letteratura - spiega Antonino Foti, vicedirettore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia- con soggetti originali, di impatto, che conservano le peculiarità degli esecutori, che provenendo da scuole accademiche come pittura, grafica e decorazione, offrono una visione artistica certamente non stereotipata. Arte e commercio si fondono perfettamente grazie a questo progetto molto originale e che per la prima volta vede due realtà del territorio, apparentemente lontane, collaborare nel migliore dei modi”.

Le panchine saranno ultimate entro il 26 gennaio per poi essere votate dai clienti del GrandApulia nella giornata del 28 gennaio. Sarà poi una giuria tecnica a decretare le tre opere più belle in base alle preferenze espresse dagli utenti nelle pagine social del Centro Commerciale. Con le 26 panchine, che saranno inaugurate il prossimo 1° febbraio, il GrandApulia ha deciso di proseguire sulla scia di quanto già effettuato in passato in altri luoghi simbolo della città, a dimostrazione di come arte e cultura trovino casa ovunque.

All’evento dell’11 gennaio parteciperà anche Alessandro Suzzi, eletto da ‘streetart360.net’ tra i top 100 urban artists mondiali 2019, che realizzerà un’originale opera d’arte con ispirazioni e richiami diretti alla città di Foggia, riletta dalla sua personale visione artistica. La performance live di Alessandro Suzzi si svolgerà in piazza centrale (ingresso rosso) nell’arco dell’intera giornata, con una fase saliente in programma dalle 16.00 alle 20:00.

L’arte sbarcherà al GrandApulia anche con un’altra installazione temporanea con la quale i clienti potranno giocare ed interagire. Si tratta del “Labirinto dei colori”, una composizione artistica contemporanea formata da oltre 100 palloncini colorati dove poter sfidare i propri amici a trovare il messaggio nascosto che a loro si desidera dedicare. L’installazione sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 20.00; sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 (maggiori informazioni sulla dinamica di gioco presso apposito desk).

Per ulteriori info consultare www.grandapulia.it.