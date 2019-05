Ai Riuniti di Foggia l'incontro finale del progetto Draw your dreams

Il 31 Maggio si terrà l’incontro conclusivo del progetto Draw Your Dreams, clicca per saperne di più. L’incontro è aperto a tutti quelli che desiderano partecipare (fino al riempimento della sala). La location è l’Aula Turtur, presso l’Ospedale Riuniti di Foggia, in Viale Pinto Luigi, 1.

Durante l’incontro verranno mostrati tutti i disegni che i bambini ricoverati nel reparto di Neuropsichiatria Infantile hanno disegnato durante questo mese, successivamente una parte di loro si metterà nei panni della giuria e voterà i disegni ritenuti più belli. La votazione potrà essere effettuata live anche tramite i nostri social. I sogni rappresentati nei disegni che avranno più voti saranno riportati sulle magliette, le quali verranno prodotte nelle settimane successive, e messe in vendita in uno stand nel centro di Foggia, sul sito online e molto probabilmente in un negozio della città.

Infine l’inizio della vendita sarà lanciato tramite un evento in una location ancora da stabilire e tutti i ricavi della vendita delle magliette saranno integralmente donati al reparto con Il fine di acquistare materiale dedicato allo stimolo della creatività dei bambini degenti.

All’incontro del 31 Maggio, ci saranno anche 3 ospiti che intratterranno i partecipanti e che hanno dato la loro gentile disponibilità supportando il progetto: Nadia Tempest, famosissima influencer Foggiana, Germana Schena in Leali, e la Clownterapista Pallotta.

