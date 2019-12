L'istituto 'Einaudi' apre le porte alla città: open day con la Master Class dello chef Mele di 'Pescaria'

L'istituto Einaudi di Foggia apre le porte alla città.

Nell'ambito dell'Open Day in programma domenica prossima, 15 dicembre, l'istituto foggiano organizza una Master Class con il noto Chef Lucio Mele, premiato dalla Guida Michelin ed artefice del successo di 'Pescaria', per consentire a tutti i potenziali utenti dell'istituto di comprendere come la passione per il proprio lavoro, unita alla competenza e alla creatività possano permettere di raggiungere qualsiasi traguardo.

Nell'occasione, i genitori interessati, potranno conoscere le strutture e gli ambienti scolastici presenti nella sede di via Napoli 103, e conoscere obiettivi e finalità dei corsi di studio proposti. I presenti assisteranno alla realizzazione di ricette realizzate da Lucio Mele, executive chef di Pescaria, il brand che, partendo da Polignano a Mare, si sta espandendo in tutta Italia.

