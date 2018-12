VIDEO - Foggia accende il Natale, ecco i 5mila desideri in volo nel cielo dauno. Landella: "Non fatevi rubare i sogni"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nonostante la pioggia abbia parzialmente rovinato la "festa", in piazza Cavour è comunque andato in scena il tradizionale Volo dei desideri che, da qualche anno a questa parte, caratterizza l'8 dicembre foggiano, con l'accensione contestuale dell'imponente albero di Natale allocato di fronte al pronao della villa comunale.



Secondo gli organizzatori, almeno diecimila persone hanno sfidato pioggia e vento per partecipare al countdown corale e far volare nel cielo i 5mila palloncini biodegradabili acquistati d'amministrazione comunale per il rito natalizio.



"Non so se l'anno prossimo ci sarò, questo dipende da voi" ha esordito il sindaco di Foggia, Franco Landella, sul palco, prima che il momento collettivo festoso iniziasse. Landella ha voluto rimarcare le sue iniziative in ambito natalizio ("questo è il Natale più bello che Foggia abbia mai avuto") e invitato soprattutto i più piccoli a non dare retta ai "distruttori di professione" e a non farsi "rubare i sogni".



Complice probabilmente il freddo e la pioggia, la piazza appariva stasera meno calorosa. Neanche la musica ha potuto far da sfondo alla suggestione dei Volo dei desideri, causa pioggia. Come che sia, resta comunque la magia del momento, che segna per Foggia l'inizio delle festività, con un cartellone che si protrarrà fino al 6 gennaio.