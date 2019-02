Dalle abilità linguistiche di Rivera ai virtuosismi di Evolution Dance Theater nel nuovo appuntamento di Musica Civica

Per il secondo appuntamento della sua decima edizione Musica Civica propone una serata all’insegna della meraviglia, dello stupore, degli effetti speciali, delle acrobazie parlate e danzate.

L’evento, in programma domenica 10 febbraio alle 18 al Teatro Giordano di Foggia, si aprirà con le abilità linguistiche dell’attore e cantautore Andrea Rivera per poi proseguire con le sorprendenti acrobazie di Evolution Dance Theater, compagnia di artisti che fonde danza ed effetti visivi.

Spettacolo molto atteso che promette di ipnotizzare il pubblico e di stupirlo, obiettivo sempre perseguito da una rassegna che da due lustri continua a proporre spettacoli innovativi, inaspettati e strabilianti.

Si inizia dunque con la conversazione “Nonsense di te!” in cui Rivera esibirà la sua eccezionale vivacità oratoria, capace di affascinare e stupire con i suoi giochi di parole originali e profondamente “civici”, sempre in perfetto equilibrio tra la burla e la denuncia, tra la risata e l’amarezza, continuamente tesi a raccontare il nostro mondo scherzando, ma non troppo.

E se Rivera trascinerà i presenti nel suo funambolismo di parole, non da meno saranno gli artisti di Evolution Dance Theater che da un decennio presentano spettacoli che affascinano le platee di tutto il mondo.

Fondata e guidata da Anthony Heinl, già membro di Momix, la compagnia deve la sua fama alla creazione di performance innovative che, grazie al sapiente mix fra tecnologia ed arte, creano esperienze visive uniche e coinvolgenti.

Sul palco, insieme allo stesso Heinl, si esibiranno Bruno Batisti, Antonella Abbate, Giuseppe Liuzzo, Carlotta Stassi, Matteo Crisafulli, Giulia Pino e Nadessja Casavecchia.

Lo spettacolo che poteranno in scena si intitola “Night Garden” ed è un racconto fantastico. Nel buio della notte, sul palco senza scenografia, si materializza un mondo incantato in cui gli spettatori sono guidati in luoghi straordinari da bizzarre creature luccicanti. Una figura bianca spicca dalla profondità delle tenebre improvvisando una sinuosa danza in un’enigmatica struttura iridescente e colorate canne di bambù si librano nell’aria accompagnando i leggiadri movimenti di esseri simili a grilli.

La poesia irrompe poi con la dolcezza di una sagoma ricoperta di stelle che si libereranno nel cielo alla fine della loro suggestiva danza.

In un altro quadro due ballerine illuminate dal chiaro di luna volano leggere in perfetta sincronia, delle figure fosforescenti ondeggiano su altalene fatte di aria e lucciole colorate si trasformano in scattanti atleti.

Ad un tratto il rassicurante paesaggio animato da ninfe delicate diventerà infuocato con la danza di ombre al neon intorno ad un castello stregato.

Musica Civica 2019 si avvale del supporto del progetto 3Digital Concert cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato all’Agricoltura, del Comune di Foggia, del progetto D.A.M.A. a valere sul Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020 e di numerose istituzioni private, come, tra le altre, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la Fondazione Apulia Felix, la Ditta Capobianco, la Fortore Energia spa, la Banca Mediolanum.

L’ingresso all’evento è con abbonamento o biglietto in vendita al botteghino del Teatro Giordano (Piazza Cesare Battisti) a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo (dalle ore 17.00) ad un prezzo variabile dai 10 ai 15 euro a seconda del posto.

Per informazioni si possono contattare i numeri di telefono 328.1588160 e 0881.711798, scrivere a musicacivica@gmail.com, oppure consultare il sito www.musicacivica.it.