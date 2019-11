A Parcocittà una nuova mostra del collettivo Semiosphera

Continuano le presentazioni ad opera del collettivo Semiosphera in collaborazione con le associazioni “Est-Ovest Danza”, “Parole Contrarie”, “Stigmamente, Arte Media e Psichiatria sullo Stigma e la Diversità”. Patrocinato da enti come il Consiglio Regionale della Puglia, IN ABSENTIA è uno degli oltre centocinquanta padiglioni della Biennale "The Wrong". Con le sue opere digitali a portata di click, il collettivo promuove semiotiche interdisciplinari in un calendario che da novembre 2019 a febbraio 2020 esplorerà le metodologie di artisti e ricercatori dediti alla sperimentazione e alla cultura intermediale, all’intersezione tra arte, tecnologia e scienza. con proiezioni e conversazioni, in modo da agevolare la diffusione dei linguaggi creativi. L'elevata accessibilità dei contenuti su tablet e smartphone — apre Francesca Giuliani — è un limite apparente, che nonostante tutto rende l'arte accessibile e democratica. C'è qualcosa di magico in questi tentativi di mutua transcodifica tra i diversi sistemi in cui molto si perde e altrettanto si ricrea. Il primo bando ha riscontrato oltre cinquanta contributi da artisti, maker e ricercatori di fama internazionale — continua Lino Mocerino — e il processo ha portato ad una seconda call che prevediamo inneschi nuove adesioni e collaborazioni

