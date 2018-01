A Foggia, la mostra collettiva d'arte 'Gilda c'è'

Spesso negli ultimi anni, leggiamo la parola "ricordando ...." qui invece scriviamo "...Gilda c'è...".

Da diversi anni a Foggia e provincia si organizza una Collettiva d'Arte grazie a Gilda ed Hermann Ariostino, un modo per confrontarsi e unire le diverse tecniche e i diversi artisti, quasi tutti della Provincia Foggiana. Quest'anno la novità non è solo con aggiunta di nuovi nomi ma dedicare il manifesto (realizzato dall'artista Michela Cassa) e la mostra alla poliedrica artista Gilda, passata alle valli celesti pochi mesi fa.

Artisti partecipanti: Gilda e Hermann Ariostino, Claudia Gentile, Efisio Cambarau, Michela Cassa, Giovanna Cassa, Rita Luigia Conte, Luigi Di Brisco, Silvano Dicarolo, Antonio Gasparelli, Matteo Gentile, Mariarosa Meola, Anna Piano, Anna Ricco, Antonio Robustella, Ennio Rutigliano, Bea Solimine, Milena Stilla e Cosimo Tiso.

La mostra rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2018 in via Duomo n°4-14. Dalle ore 9.30-13.00 alle ore 17.30-22.00 ca.